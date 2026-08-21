Informations pratiques

Los Masos

RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE FAMILLES LE CANIGÓ, MONTAGNE ARCHITECTURÉE

Rue des écoles Los Masos Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

En famille, levez les yeux vers le Canigó ! Cet atelier ludique dévoile comment l’humain a façonné les abords de la montagne sacrée des Catalans. Après observation et échanges, petits et grands fabriquent leur propre Canigó, souvenir créatif à emport…

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Rue des écoles Los Masos 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

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English :

Bring the whole family and look up at the Canigó! This fun workshop reveals how humans have shaped the surroundings of the Catalans’ sacred mountain. After observing and discussing, young and old alike will make their own Canigó—a creative souvenir to take home…

L’événement RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE FAMILLES LE CANIGÓ, MONTAGNE ARCHITECTURÉE Los Masos a été mis à jour le 2026-08-21 par OTI CONFLENT CANIGO