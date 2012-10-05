Descente de la Durdent en kayak ou en paddle Centre nautique de la Côte d’Albâtre Veulettes-sur-Mer
Descente de la Durdent en kayak ou en paddle Centre nautique de la Côte d’Albâtre Veulettes-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.
Veulettes-sur-Mer
Descente de la Durdent en kayak ou en paddle
Centre nautique de la Côte d’Albâtre 39 digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Envie de prendre un bon bol d’air et de découvrir le pays de Caux au fil de l’eau ? Nous vous proposons de venir pagayer sur une portion de la Durdent, fleuve calme sillonnant au cœur de la vallée des moulins . Un moment de quiétude et de convivialité lors duquel vous aurez la chance de découvrir la richesse de la faune et de la flore environnantes ainsi que la gastronomie locale.
Descente à faire en kayak ou en paddle.
Durée de la prestation 2H
Les sorties proposées
Mai
Samedi 02 10h 12h 14h 16h
Mercredi 06 14h 16h
Samedi 9 10h 12h 14h 16h
Mercredi 13 14h 16h
Samedi 16 10h 12h 14h 16h
Mercredi 20 14h 16h
Samedi 23 10h 12h 14h 16h
Mercredi 27 14h 16h
Samedi 30 10h 12h 14h 16h
Juin
Mercredi 03 14h 16h
Samedi 06 10h 12h 14h 16h
Mercredi 10 14h 16h
Samedi 13 10h 12h 14h 16h
Mercredi 17 14h 16h
Samedi 20 10h 12h 14h 16h
Mercredi 24 14h 16h
Samedi 27 10h 12h 14h 16h
Juillet
Mercredi 01 14h 16h
Samedi 04 10h 12h 14h 16h
Lundi 06 14h 16h
Mardi 07 17h 19h
Mercredi 08 10h 12h 14h 16h
Samedi 11 10h 12h 14h 16h 17h 19h
Lundi 13 14h 16h
Mardi 14 17h 19h
Mercredi 15 10h 12h 14h 16h
Samedi 18 10h 12h 14h 16h 17h 19h
Lundi 20 14h 16h
Mardi 21 17h 19h
Mercredi 22 10h 12h 14h 16h
Samedi 25 10h 12h 14h 16h 17h 19h
Lundi 27 14h 16h
Mardi 28 17h 19h
Mercredi 29 10h 12h
Mercredi 29 14h 16h
Août
Samedi 01 10h 12h 14h 16h 17h 19h
Lundi 03 14h 16h
Mardi 04 17h 19h
Mercredi 05 10h 12h
Mercredi 5 14h 16h
Samedi 8 10h 12h 14h 16h 17h 19h
Lundi 10 14h 16h
Mardi 11 17h 19h
Mercredi 12 10h 12h 14h 16h
Samedi 15 10h 12h 14h 16h 17h 19h
Lundi 17 14h 16h
Mardi 18 17h- 19h
Mercredi 19 10h 12h 14h 16h
Samedi 22 10h 12h 14h 16h 17h 19h
Public tout public à partir de 12 ans, débutants acceptés. A partir de 10 ans accompagné d’un adulte pour le kayak.
Nombre de participants 10, possibilités 20 si deuxième accompagnateur.
Matériel fourni paddle, pagaie, gilet de sauvetage, combinaison si besoin.
Matériel à prévoir vêtements chauds, coupe-vent, crème solaire, chapeau, eau (en fonction du temps).
Prérequis savoir nager 25 m (déclaration sur l’honneur demandée).
Annulation en cas de météo défavorable (absence de vent, vent violent ou orages). .
Centre nautique de la Côte d’Albâtre 39 digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com
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English : Descente de la Durdent en kayak ou en paddle
L’événement Descente de la Durdent en kayak ou en paddle Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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