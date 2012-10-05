Descente de la Durdent en kayak ou en paddle Centre nautique de la Côte d’Albâtre Veulettes-sur-Mer

Veulettes-sur-Mer

Descente de la Durdent en kayak ou en paddle

Centre nautique de la Côte d’Albâtre 39 digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Envie de prendre un bon bol d’air et de découvrir le pays de Caux au fil de l’eau ? Nous vous proposons de venir pagayer sur une portion de la Durdent, fleuve calme sillonnant au cœur de la vallée des moulins . Un moment de quiétude et de convivialité lors duquel vous aurez la chance de découvrir la richesse de la faune et de la flore environnantes ainsi que la gastronomie locale.

Descente à faire en kayak ou en paddle.

Durée de la prestation 2H

Les sorties proposées

Mai

Samedi 02 10h 12h 14h 16h

Mercredi 06 14h 16h

Samedi 9 10h 12h 14h 16h

Mercredi 13 14h 16h

Samedi 16 10h 12h 14h 16h

Mercredi 20 14h 16h

Samedi 23 10h 12h 14h 16h

Mercredi 27 14h 16h

Samedi 30 10h 12h 14h 16h

Juin

Mercredi 03 14h 16h

Samedi 06 10h 12h 14h 16h

Mercredi 10 14h 16h

Samedi 13 10h 12h 14h 16h

Mercredi 17 14h 16h

Samedi 20 10h 12h 14h 16h

Mercredi 24 14h 16h

Samedi 27 10h 12h 14h 16h

Juillet

Mercredi 01 14h 16h

Samedi 04 10h 12h 14h 16h

Lundi 06 14h 16h

Mardi 07 17h 19h

Mercredi 08 10h 12h 14h 16h

Samedi 11 10h 12h 14h 16h 17h 19h

Lundi 13 14h 16h

Mardi 14 17h 19h

Mercredi 15 10h 12h 14h 16h

Samedi 18 10h 12h 14h 16h 17h 19h

Lundi 20 14h 16h

Mardi 21 17h 19h

Mercredi 22 10h 12h 14h 16h

Samedi 25 10h 12h 14h 16h 17h 19h

Lundi 27 14h 16h

Mardi 28 17h 19h

Mercredi 29 10h 12h

Mercredi 29 14h 16h

Août

Samedi 01 10h 12h 14h 16h 17h 19h

Lundi 03 14h 16h

Mardi 04 17h 19h

Mercredi 05 10h 12h

Mercredi 5 14h 16h

Samedi 8 10h 12h 14h 16h 17h 19h

Lundi 10 14h 16h

Mardi 11 17h 19h

Mercredi 12 10h 12h 14h 16h

Samedi 15 10h 12h 14h 16h 17h 19h

Lundi 17 14h 16h

Mardi 18 17h- 19h

Mercredi 19 10h 12h 14h 16h

Samedi 22 10h 12h 14h 16h 17h 19h

Public tout public à partir de 12 ans, débutants acceptés. A partir de 10 ans accompagné d’un adulte pour le kayak.

Nombre de participants 10, possibilités 20 si deuxième accompagnateur.

Matériel fourni paddle, pagaie, gilet de sauvetage, combinaison si besoin.

Matériel à prévoir vêtements chauds, coupe-vent, crème solaire, chapeau, eau (en fonction du temps).

Prérequis savoir nager 25 m (déclaration sur l’honneur demandée).

Annulation en cas de météo défavorable (absence de vent, vent violent ou orages). .

Centre nautique de la Côte d’Albâtre 39 digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

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English : Descente de la Durdent en kayak ou en paddle

L’événement Descente de la Durdent en kayak ou en paddle Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre