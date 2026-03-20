Descente de la Saône à la nage Replonges
Descente de la Saône à la nage Replonges dimanche 26 juillet 2026.
Descente de la Saône à la nage
1180 route du Creux Replonges Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 08:40:00
Date(s) :
2026-07-26
Venez nager ensemble en groupe, sans compétition, pour le simple plaisir de nager en eaux libres du pont nord au pont de st Laurent sur Saône.
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1180 route du Creux Replonges 01750 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 36 08 17 m.claire.desbrosses@wanadoo.fr
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English : Swimming down the Saône
Come and swim together as a group, without competition, for the simple pleasure of swimming in open water from the north bridge to the St Laurent sur Saône bridge.
L’événement Descente de la Saône à la nage Replonges a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux