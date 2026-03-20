Descente de la Saône à la nage

1180 route du Creux Replonges Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 08:40:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez nager ensemble en groupe, sans compétition, pour le simple plaisir de nager en eaux libres du pont nord au pont de st Laurent sur Saône.

.

1180 route du Creux Replonges 01750 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 36 08 17 m.claire.desbrosses@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Swimming down the Saône

Come and swim together as a group, without competition, for the simple pleasure of swimming in open water from the north bridge to the St Laurent sur Saône bridge.

L’événement Descente de la Saône à la nage Replonges a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux