Mimizan

Descente de rivière en canoë-kayak du lac à l’océan

2 rue des rameurs Mimizan Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-07 13:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Du lac à l’océan en 2h, au cœur d’une nature préservée

Découvrez le courant de Mimizan en kayak 1 à 4 places, sur un parcours facile de 2h, au cœur d’un cadre naturel préservé. Idéal pour les débutants, familles ou groupes d’amis, cette activité allie exploration et sécurité. A partir de 6 ans

Avec un moniteur, bénéficiez de conseils techniques, d’une sécurité renforcée (barrage avec glissière) et d’une découverte du milieu naturel

All Water 20 ans d’expertise en tant qu’éducateurs sportifs sports de pagaie

Nous sommes venus en famille et tout le monde a adoré. Le parcours est calme sans difficulté particulière, la descente sur la glissière est un moment fun. Les moniteurs ont été parfaits Florence S.

Réservez dès maintenant votre activité en ligne ou contactez-nous .

2 rue des rameurs Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Descente de rivière en canoë-kayak du lac à l’océan

L’événement Descente de rivière en canoë-kayak du lac à l’océan Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan