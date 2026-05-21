Descente de rivière en canoë-kayak du lac à l’océan Mimizan
Descente de rivière en canoë-kayak du lac à l’océan Mimizan mardi 14 juillet 2026.
Mimizan
Descente de rivière en canoë-kayak du lac à l’océan
2 rue des rameurs Mimizan Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:30:00
fin : 2026-07-14 17:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Du lac à l’océan en 2h, au cœur d’une nature préservée
Découvrez le courant de Mimizan en kayak 1 à 4 places, sur un parcours facile de 2h, au cœur d’un cadre naturel préservé. Idéal pour les débutants, familles ou groupes d’amis, cette activité allie exploration et sécurité. A partir de 6 ans
Avec un moniteur, bénéficiez de conseils techniques, d’une sécurité renforcée (barrage avec glissière) et d’une découverte du milieu naturel
All Water 20 ans d’expertise en tant qu’éducateurs sportifs sports de pagaie
Nous sommes venus en famille et tout le monde a adoré. Le parcours est calme sans difficulté particulière, la descente sur la glissière est un moment fun. Les moniteurs ont été parfaits Florence S.
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2 rue des rameurs Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
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English : Descente de rivière en canoë-kayak du lac à l’océan
L’événement Descente de rivière en canoë-kayak du lac à l’océan Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan
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