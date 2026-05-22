Mimizan

Descente de rivière en paddle au coucher du soleil

2 rue des rameurs Mimizan Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:15:00

fin : 2026-07-15 21:45:00

Date(s) :

2026-07-15

Un cours d’eau calme bordé de chênes et de saules, un héron surpris qui s’envole… Au cœur de la nature, descendez en paddle jusqu’à Mimizan Plage sur un parcours de 4km très facile, accompagnés par un moniteur. Balade accessible aux débutants. A partir de 12 ans. .

2 rue des rameurs Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

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English : Descente de rivière en paddle au coucher du soleil

L’événement Descente de rivière en paddle au coucher du soleil Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan