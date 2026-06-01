Déscente en RAFT avec l’artiste Raoul Colin La Minoterie Nay dimanche 28 juin 2026.

Nay

Déscente en RAFT avec l’artiste Raoul Colin

La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Première session de Descente en Raft avec l’artiste Raoul Colin.

RDV à la Minoterie, retour entre 18h et 19h

Sur inscription (7 places) .

La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 91 42 info@nayart.fr

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English : Déscente en RAFT avec l’artiste Raoul Colin

L’événement Déscente en RAFT avec l’artiste Raoul Colin Nay a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay