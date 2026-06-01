Déscente en RAFT avec l’artiste Raoul Colin La Minoterie Nay
Déscente en RAFT avec l’artiste Raoul Colin La Minoterie Nay dimanche 28 juin 2026.
Nay
Déscente en RAFT avec l’artiste Raoul Colin
La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Première session de Descente en Raft avec l’artiste Raoul Colin.
RDV à la Minoterie, retour entre 18h et 19h
Sur inscription (7 places) .
La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 91 42 info@nayart.fr
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English : Déscente en RAFT avec l’artiste Raoul Colin
L’événement Déscente en RAFT avec l’artiste Raoul Colin Nay a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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