Descente nocturne aux flambeaux en canoë USNCK Neuvic

Balade nocturne en canoë sur l’Isle de Neuvic à Mauriac. Balade accompagnée.
21h-23h, base de canoë de Planèze.
15 €/adulte, 14 €/enf -10 ans. Sur réservation.
Rappel il est impératif de savoir nager pour faire du canoë.
USNCK 06 31 88 45 19
Descente nocturne aux flambeaux en canoë
Night-time canoe trip on the Isle from Neuvic to Mauriac. Guided tour.
9-11pm, Planèze canoe base.
15 ?/adult, 14 ?/child -10 yrs. Reservations required.
Reminder: you must be able to swim to go canoeing.
USNCK 06 31 88 45 19
