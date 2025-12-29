Descente nocturne aux flambeaux en canoë USNCK Neuvic

Descente nocturne aux flambeaux en canoë

USNCK Planèze Neuvic Dordogne

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

2026-08-13

Balade nocturne en canoë sur l’Isle de Neuvic à Mauriac. Balade accompagnée.

21h-23h, base de canoë de Planèze.

15 €/adulte, 14 €/enf -10 ans. Sur réservation.

Rappel il est impératif de savoir nager pour faire du canoë.

USNCK 06 31 88 45 19

USNCK Planèze Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 88 45 19

English : Descente nocturne aux flambeaux en canoë

Night-time canoe trip on the Isle from Neuvic to Mauriac. Guided tour.

9-11pm, Planèze canoe base.

15 ?/adult, 14 ?/child -10 yrs. Reservations required.

Reminder: you must be able to swim to go canoeing.

USNCK 06 31 88 45 19

L’événement Descente nocturne aux flambeaux en canoë Neuvic a été mis à jour le 2025-12-26 par Vallée de l’Isle en Périgord