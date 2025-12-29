Descente nocturne aux flambeaux en canoë USNCK Neuvic
Descente nocturne aux flambeaux en canoë USNCK Neuvic jeudi 13 août 2026.
Descente nocturne aux flambeaux en canoë
USNCK Planèze Neuvic Dordogne
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
2026-08-13
Balade nocturne en canoë sur l’Isle de Neuvic à Mauriac. Balade accompagnée.
21h-23h, base de canoë de Planèze.
15 €/adulte, 14 €/enf -10 ans. Sur réservation.
Rappel il est impératif de savoir nager pour faire du canoë.
USNCK 06 31 88 45 19
USNCK Planèze Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 88 45 19
English : Descente nocturne aux flambeaux en canoë
Night-time canoe trip on the Isle from Neuvic to Mauriac. Guided tour.
9-11pm, Planèze canoe base.
15 ?/adult, 14 ?/child -10 yrs. Reservations required.
Reminder: you must be able to swim to go canoeing.
USNCK 06 31 88 45 19
