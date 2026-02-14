Désinformation en santé / Fake News Santé : apprendre à démêler le vrai du faux, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Désinformation en santé / Fake News Santé : apprendre à démêler le vrai du faux Jeudi 23 avril, 16h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

Dans un contexte de surabondance d’informations, notamment en ligne et sur les réseaux sociaux, il devient parfois difficile de distinguer les faits scientifiques des fausses nouvelles.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

La désinformation en santé peut avoir des conséquences concrètes sur nos choix et notre confiance dans la science. infox sante

inserm