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Dessin aquarelle stage Plougrescant

Dessin aquarelle stage Plougrescant dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Salle des associations

Ville : 22820 Plougrescant

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Plougrescant

Dessin aquarelle stage

Salle des associations Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Venez apprendre à dessiner et à peindre des bateaux à l’aquarelle sur une journée en extérieur et où en salle (selon météo) à Plougrescant.
Animé par Iris Zimmermann, avec l’association Cael.   .

Salle des associations Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 99 21 18 

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English :

L’événement Dessin aquarelle stage Plougrescant a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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