Dessin aquarelle stage Plougrescant
Dessin aquarelle stage Plougrescant dimanche 24 mai 2026.
Plougrescant
Dessin aquarelle stage
Salle des associations Plougrescant Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Venez apprendre à dessiner et à peindre des bateaux à l’aquarelle sur une journée en extérieur et où en salle (selon météo) à Plougrescant.
Animé par Iris Zimmermann, avec l’association Cael. .
Salle des associations Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 99 21 18
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English :
L’événement Dessin aquarelle stage Plougrescant a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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