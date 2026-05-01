Plougrescant

Dessin aquarelle stage

Salle des associations Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Venez apprendre à dessiner et à peindre des bateaux à l’aquarelle sur une journée en extérieur et où en salle (selon météo) à Plougrescant.

Animé par Iris Zimmermann, avec l’association Cael. .

Salle des associations Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 99 21 18

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English :

L’événement Dessin aquarelle stage Plougrescant a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose