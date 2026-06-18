Dessin kawaii été Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Dessin kawaii été Atelier pour enfants Chez Tatie Granville vendredi 14 août 2026.
Granville
Dessin kawaii été
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 15:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Viens t’initier ou te perfectionner à ce style de dessin issu de la culture japonaise, qui se résume en un mot Mignon !
Thème abordé lors de cette séance l’été.
A partir de 3 ans. Convient aux plus jeunes comme aux ados. .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dessin kawaii été
L’événement Dessin kawaii été Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Boucles d’oreilles en résine CHEZ TATIE Granville 23 juin 2026
- Yoga au musée Granville 24 juin 2026
- Expérience de Destination je créé mon cyanotype avec les fleurs du Jardin Christian Dior Musée Christian Dior Granville 24 juin 2026
- Guinguette paysanne Granville 24 juin 2026
- Atelier A la découverte des senteurs Musée Christian Dior Granville 24 juin 2026