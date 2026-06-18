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Dessin kawaii été Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Dessin kawaii été Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Dessin kawaii été Atelier pour enfants Chez Tatie Granville vendredi 14 août 2026.

Lieu : Atelier pour enfants Chez Tatie

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Granville

Dessin kawaii été

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 15:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Viens t’initier ou te perfectionner à ce style de dessin issu de la culture japonaise, qui se résume en un mot Mignon !
Thème abordé lors de cette séance l’été.
A partir de 3 ans. Convient aux plus jeunes comme aux ados.   .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Dessin kawaii été

L’événement Dessin kawaii été Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer

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