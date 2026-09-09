Dessine-moi un mouton, Médiathèque la Mémo, Oullins

Informations pratiques

Dessine-moi un mouton Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque la Mémo Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Pour les journées du patrimoine, les médiathèques mettent à l’honneur le patrimoine littéraire français que constitue le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

En 2026, Le Petit Prince fêtera ses 80 ans de publication en France. Ce conte, qui a touché des millions de lecteurs à travers le monde, a été traduit dans plus de 650 langues et dialectes.

Toute la journée vous êtes invités à prendre quelques minutes pour dessiner la célèbre scène du petit prince et à accrocher son mouton dans l’établissement.

Médiathèque la Mémo 8 rue de la république 69600 Oullins-Pierre-Bénite Oullins 69600 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0426041171 https://www.lamemo-oullins.fr La Mémo est l’une des deux médiathèques de la ville d’Oullins-Pierre-Bénite. Elle propose une collection de plus de 55 000 documents et des animations gratuites pour tous les âges. Venir en vélo :

> Arceaux devant la médiathèque pour garer votre vélo.

> Station Vélo’v à la gare d’Oullins, avenue du Rhône. Savoir si un vélo est disponible.

Venir en transports en commun :

> Métro B – Charpennes / Gare d’Oullins (arrêt Gare d’Oullins)

> Bus C7 – C10 – 17 et 63 (arrêt Orsel)

> Bus 11 – 12 – 14 – 15 – 18 – 78 et 88 – (arrêt Gare d’Oullins)

Venir en voiture :

> 30 min de stationnement gratuit dans les zones 1 et 2 d’Oullins.

> 2h de stationnement gratuit au parking Louis Aulagne, en face de la médiathèque (zone 3).

> Au-delà, stationnement payant selon la zone (1, 2, 3).

Bâtiment accessible PMR.

Entrée libre sur nos horaires d’ouverture :

> mardi, jeudi, vendredi : 15h – 19h

> mercredi, samedi : 10h – 18h

Pour les journées du patrimoine, les médiathèques mettent à l’honneur le patrimoine littéraire français que constitue le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

© Médiathèques d’Oullins-Pierre-Bénite