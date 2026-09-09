Visite insolite au coeur du quartier de la Saulaie, Parc de la Saulaie, Oullins

Informations pratiques

Visite insolite au coeur du quartier de la Saulaie Samedi 19 septembre, 14h00 Parc de la Saulaie Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez vivre un moment festif et insolite au coeur du quartier de la Saulaie. Entre patrimoine industriel, friches et culture, plongez dans l’ambiance singulière d’un lieu en pleine métamorphose.

Guidées par Éloïse de Lyon Insolite, habitante du quartier et conteuse urbaine, ces balades vous invitent à découvrir le quartier autrement entre histoire et projet urbain.

Parc de la Saulaie avenue edmond locard, 69600 Oullins Oullins 69600 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0666319477 https://www.projet-lasaulaie.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://airepublique.typeform.com/JEPSaulaie »}] Le parc dans le quartier de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite est accessible depuis l’avenue Edmond Locard selon plusieurs modes de transports :

– Métro B arrêt Gare d’Oullins

– En bus Arrêt Gare d’Oullins

– En voiture : sortie n°3 Oullins/La Saulaie depuis la M7 avec un stationnement possible sur le parking Aulagne

Venez vivre un moment festif et insolite au coeur du quartier de la Saulaie. Entre patrimoine industriel, friches et culture, plongez dans l’ambiance singulière d’un lieu en pleine métamorphose.

©Daniel Gillet