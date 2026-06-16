Dessine-moi un sol Place de la mairie Saint-Pierre-d’Amilly samedi 26 septembre 2026.

Saint-Pierre-d’Amilly

Dessine-moi un sol

Place de la mairie Bibliothèque Saint-Pierre-d’Amilly Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

La Communauté de Communes Aunis Sud vous propose un atelier découverte de la nature et dessin avec l’association A Dos de Libellule .

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Place de la mairie Bibliothèque Saint-Pierre-d’Amilly 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 22 33 contact@aunis-sud.fr

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English :

The Aunis Sud Community of Municipalities is offering a nature exploration and drawing workshop in collaboration with the A Dos de Libellule association.

L’événement Dessine-moi un sol Saint-Pierre-d’Amilly a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin