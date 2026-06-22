La Ronde des Histoires La Ronde des Saisons Place de la mairie Saint-Pierre-d’Amilly
La Ronde des Histoires La Ronde des Saisons Place de la mairie Saint-Pierre-d’Amilly jeudi 12 novembre 2026.
Saint-Pierre-d’Amilly
La Ronde des Histoires La Ronde des Saisons
Place de la mairie Bibliothèque Saint Pierre d’Amilly Saint-Pierre-d’Amilly Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 10:00:00
fin : 2026-11-12 10:00:00
Date(s) :
2026-11-12
La Communauté de Communes Aunis Sud avec la mairie de Saint Pierre d’Amilly vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
La Ronde des Saisons par Lucien DEBRUS.
Animation gratuite sur réservation.
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Place de la mairie Bibliothèque Saint Pierre d’Amilly Saint-Pierre-d’Amilly 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 27 07 bibliotheque@saintpierredamilly.fr
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English :
The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the Saint-Pierre-d’Amilly Town Hall, invites you to “La Ronde des Histoires,” a storytelling event for toddlers.
“La Ronde des Saisons” by Lucien DEBRUS.
Free event; reservations required.
L’événement La Ronde des Histoires La Ronde des Saisons Saint-Pierre-d’Amilly a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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