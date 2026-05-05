Dessine-toi en héros de BD, Rue de l’Aveyron, Nantes

Dessine-toi en héros de BD Mercredi 17 juin, 15h00, 16h30 Rue de l’Aveyron Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T16:30:00+02:00 – 2026-06-17T17:30:00+02:00

Atelier animé par l’auteure-illustratrice Anne-Sophie Constancien, dans le cadre de Partir en livre

Puissant, audacieux, espiègle, totalement zinzin, mystérieux, ou rêveur, en quelques traits découvre des astuces pour donner un sacré caractère à ton personnage.

Renseignements à la médiathèque Lisa Bresner

Rue de l’Aveyron Rue de l’Aveyron – Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Atelier animé par l’auteure-illustratrice Anne-Sophie Constancien moisdespratiquesartistiques2026