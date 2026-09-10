Dessiner c’est jouer ! (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Dessiner c’est jouer ! (+ 6 ans) 18 octobre 2026 – 25 avril 2027, certains dimanches Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne

Tarifs : 8€ / 4€ / 2,50€ (adultes), 2,50€ (enfant de 7 à 17 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Fin : 2027-04-25T15:00:00+02:00 – 2027-04-25T16:00:00+02:00

En famille, venez jouer et dessiner face aux oeuvres. Relevez les défis, crayon en main, accompagnés d’une médiatrice.

Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620040286700400240 »}]

Venez jouer en famille au musée.