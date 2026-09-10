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Dessiner c’est jouer ! (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

dimanche 18 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Dessiner c’est jouer ! (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 25 avril 2027
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 8€ / 4€ / 2,50€ (adultes), 2,50€ (enfant de 7 à 17 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans.

Dessiner c’est jouer ! (+ 6 ans) 18 octobre 2026 – 25 avril 2027, certains dimanches Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 8€ / 4€ / 2,50€ (adultes), 2,50€ (enfant de 7 à 17 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00
Fin : 2027-04-25T15:00:00+02:00 – 2027-04-25T16:00:00+02:00

En famille, venez jouer et dessiner face aux oeuvres. Relevez les défis, crayon en main, accompagnés d’une médiatrice.
Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620040286700400240 »}]
Venez jouer en famille au musée.

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