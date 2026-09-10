Dessiner c’est jouer ! (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes
dimanche 18 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Dessiner c’est jouer ! (+ 6 ans) 18 octobre 2026 – 25 avril 2027, certains dimanches Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 8€ / 4€ / 2,50€ (adultes), 2,50€ (enfant de 7 à 17 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00
Fin : 2027-04-25T15:00:00+02:00 – 2027-04-25T16:00:00+02:00
En famille, venez jouer et dessiner face aux oeuvres. Relevez les défis, crayon en main, accompagnés d’une médiatrice.
Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620040286700400240 »}]
Venez jouer en famille au musée.
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