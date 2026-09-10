Dessinons l’automne, Forêt Régionale des Vallières, Dampmart

Informations pratiques

Dessinons l’automne Samedi 19 septembre, 14h00 Forêt Régionale des Vallières Seine-et-Marne

12 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Animation proposée par Île-de-France Nature et animée par le CPIE des Boucles de la Marne.

Venez découvrir la richesse de la forêt des Vallières par le dessin.il de l’été, saisissez les couleurs chatoyantes des premières feuilles mortes.

Cette inititation au dessin naturaliste vous permettra aussi, par l’observation, d’identifier flore et faune de la forêt.

Matériel fourni mais ceux qui le souhaitent peuvent amener leur propre matériel de dessin.

Forêt Régionale des Vallières 77400 Dampmart Dampmart 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 33 22 13 https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/dessinons-lautomne/ https://www.iledefrance-nature.fr/tous-nos-espaces-naturels-regionaux/foret-regionale-des-vallieres/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/dessinons-lautomne/ »}] Cette animation est organisée par Île-de-France Nature et animée par le CPIE des Boucles de la Marne. Venez découvrir la richesse de la forêt de Vallières à travers un atelier créatif. Nous abordons le dessin naturaliste par l’observation et l’imagination. par l’observation et l’imagination ( Crayons et/ou pastels, aquarelle etc ). Apprendre sur la faune et flore locale tout en dessinant. Le lieu de rendez-vous sera envoyé quelques jours avant la date d’animation

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

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