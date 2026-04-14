Dessinons le Marais Noir de Saint-Clouban, Marais noir de Saint-Coulban, Saint-Père-Marc-en-Poulet

Dessinons le Marais Noir de Saint-Clouban 22 et 25 avril Marais noir de Saint-Coulban Ille-et-Vilaine

Participation 5 €, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

La FDC35 vous propose des ateliers de dessin naturaliste au cœur du Marais Noir de Saint-Coulban, animés par Alan Johnson. Une belle occasion d’observer la nature autrement et de capturer sur le papier les ambiances du marais.

Alan Johnson est un illustrateur reconnu dans la baie du Mont Saint-Michel.

https://www.editionsapeiron.com/catalogue/la-baie-du-mont-saint-michel/

Mise en route créative

Dessin automatique, dessin dans l’air et dessin en « ligne claire ».

Explorations botaniques

Études et esquisses de plantes, avec croquis détaillés et petites aquarelles.

Mini‑portrait du Marais

À l’aide d’un cadre-viseur, réalisation d’un croquis de paysage : un mini- portrait du Marais.

Infos pratiques

Rendez-Vous : Boulienne, Saint-Père-Marc-en-Poulet ;

Samedi 25 avril, deux séances, à 9h30 ou à 14h00 ;

Créneau pour les enfants de 6 à 12 ans mercredi 22 avril de 10h00 à 12h00.

de 10h00 à 12h00. Participation 5 € ;

Réservation obligatoire par courriel : m.georgeault@fdc35.com.

Marais noir de Saint-Coulban La Mare, 35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 45 50 20 https://fdc35.com/ https://www.facebook.com/MNSC35/ [{« type »: « email », « value »: « m.georgeault@fdc35.com »}] [{« link »: « https://www.editionsapeiron.com/catalogue/la-baie-du-mont-saint-michel/ »}, {« link »: « mailto:m.georgeault@fdc35.com »}] Le Marais Noir de Saint-Coulban est une tourbière de 550 hectares, le plus gros volume de tourbe de Bretagne, riche d’une importante biodiversité animale et végétale. Cette zone humide fait partie du Marais de Dol, au nord du département d’Ille-et-Vilaine. Elle s’étend sur six communes : Miniac-Morvan (pour la moitié), Plerguer, Saint-Père-Marc-en-Poulet, Saint-Guinoux, Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine et Lillemer.

Cet espace naturel est la propriété depuis 1984 de la Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine (FDC35) et de la Fondation pour la Protection de la Nature.

L’entrée libre n’est pas autorisée, mais le site est visitable lors des animations.

https://www.miniac-morvan.fr/le-marais-noir-de-saint-coulban/ Marais Noir de Saint-Coulban

Ferme de Boulienne

35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet

Avec Alan Johnston animation gratuit