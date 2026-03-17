Destin Tribute to Céline Dion Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Destin Tribute to Céline Dion Espace Girodet Bourg-lès-Valence vendredi 27 novembre 2026.
Destin Tribute to Céline Dion
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 44 – 44 – 47 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27 20:00:00
Date(s) :
2026-11-27
Créé en 2024, DESTIN est le premier tribute français dédié à l’univers de Céline Dion. Originaire d’Annecy, le groupe réunit 6 musiciens professionnels qui interprètent avec une fidélité exceptionnelle les plus grands titres de la diva internationale.
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Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
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English :
Created in 2024, DESTIN is the first French tribute dedicated to the world of Céline Dion. Hailing from Annecy, the group features 6 professional musicians who perform the international diva?s greatest hits with exceptional fidelity.
L’événement Destin Tribute to Céline Dion Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme