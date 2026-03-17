Destin Tribute to Céline Dion Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Destin Tribute to Céline Dion

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 44 – 44 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27 20:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Créé en 2024, DESTIN est le premier tribute français dédié à l’univers de Céline Dion. Originaire d’Annecy, le groupe réunit 6 musiciens professionnels qui interprètent avec une fidélité exceptionnelle les plus grands titres de la diva internationale.

.

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Created in 2024, DESTIN is the first French tribute dedicated to the world of Céline Dion. Hailing from Annecy, the group features 6 professional musicians who perform the international diva?s greatest hits with exceptional fidelity.

L’événement Destin Tribute to Céline Dion Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme