Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Détectives en arbres La Gerbetière – Maison Audubon Couëron

Détectives en arbres La Gerbetière – Maison Audubon Couëron

Détectives en arbres La Gerbetière – Maison Audubon Couëron dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : La Gerbetière – Maison Audubon

Adresse : 1 rue des Bergeronnettes, Couëron

Ville : 44220 Couëron

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-26 15:00 – 18:00
Gratuit : oui  En famille 

Enquête en famille ! Utilisez vos talents de détective pour mener l’enquête sur les arbres de Couëron venus d’ailleurs ! Animation dans le cadre de l’Etoile verte : premiers pas. Dimanche 26 juillet, 15h-18hJardins de la Gerbetière, Maison Audubon – 1 rue des Bergeronnettes>> S’inscrire

La Gerbetière – Maison Audubon Couëron 44220


Afficher la carte du lieu La Gerbetière – Maison Audubon et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Couëron (Loire-Atlantique)