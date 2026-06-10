Détectives en arbres La Gerbetière – Maison Audubon Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-26 15:00 – 18:00

Gratuit : oui En famille

Enquête en famille ! Utilisez vos talents de détective pour mener l’enquête sur les arbres de Couëron venus d’ailleurs ! Animation dans le cadre de l’Etoile verte : premiers pas. Dimanche 26 juillet, 15h-18hJardins de la Gerbetière, Maison Audubon – 1 rue des Bergeronnettes>> S’inscrire

La Gerbetière – Maison Audubon Couëron 44220



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