Détente et Massage crânien ou dos à L’O’ des Sucs Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux
Détente et Massage crânien ou dos à L’O’ des Sucs Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux vendredi 6 mars 2026.
Détente et Massage crânien ou dos à L’O’ des Sucs
Centre aquatique L’O’ des sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 14:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Faites vous plaisir et offrez-vous 20 minutes de massage crânien ou dos et 1h de détente au centre aquatique L’O’ des Sucs ! Sur réservation à l’accueil du centre ou par téléphone. Ambiance olfactive et dégustation de tisanes relaxantes. 30€/personne.
.
Centre aquatique L’O’ des sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63 contact@o-des-sucs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Treat yourself to 20 minutes of cranial or back massage and 1 hour of relaxation at the L’O’ des Sucs aquatic center! Reservations required at reception or by telephone. Olfactory ambience and relaxing herbal tea tasting. 30/person.
L’événement Détente et Massage crânien ou dos à L’O’ des Sucs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire