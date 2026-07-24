Détentes Musicales Pineuilh
mercredi 5 août 2026 · Pineuilh
Informations pratiques
Pineuilh
Détentes Musicales
Parc Bologne Pineuilh Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-27 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Initiez-vous en douceur et avec plaisir aux musiques du monde avec Harmonie Art.
Le Centre Socioculturel du Pays Foyen vous propose plusieurs rendez-vous en août
– Mercredi 05 Août à 15h au parc Bologne de Pineuilh
– Jeudi 13 Août à 10h au Centre Socioculturel, 16 rue Marceau à Sainte-Foy-La-Grande
– Mercredi 19 Août à 15h à la plage des Bardoulets
– Jeudi 27 Août à 17h au parc Bologne de Pineuilh .
Parc Bologne Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 centre-socioculturel@cscfoyen.fr
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English : Détentes Musicales
L’événement Détentes Musicales Pineuilh a été mis à jour le 2026-07-24 par OT du Pays Foyen