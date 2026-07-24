Informations pratiques

Pineuilh

Détentes Musicales

Parc Bologne Pineuilh Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Initiez-vous en douceur et avec plaisir aux musiques du monde avec Harmonie Art.

Le Centre Socioculturel du Pays Foyen vous propose plusieurs rendez-vous en août

– Mercredi 05 Août à 15h au parc Bologne de Pineuilh

– Jeudi 13 Août à 10h au Centre Socioculturel, 16 rue Marceau à Sainte-Foy-La-Grande

– Mercredi 19 Août à 15h à la plage des Bardoulets

– Jeudi 27 Août à 17h au parc Bologne de Pineuilh .

Parc Bologne Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 centre-socioculturel@cscfoyen.fr

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English : Détentes Musicales

L’événement Détentes Musicales Pineuilh a été mis à jour le 2026-07-24 par OT du Pays Foyen