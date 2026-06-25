UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Détentes musicales Sainte-Foy-la-Grande

Détentes musicales Sainte-Foy-la-Grande

Détentes musicales Sainte-Foy-la-Grande mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
Sur le territoire du Pays Foyen
Ville
33220 Sainte-Foy-la-Grande
Département
Gironde
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Tarif
Gratuit

Sainte-Foy-la-Grande

Détentes musicales

Sur le territoire du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-07-22

Voyages en musique inspirante avec Harmonie Art

Au jardin public de Ste-Foy-la-Grande
– Mercredi 22 juillet de 15h à 18h

A la plage des Bardoulets à Port-Ste-Foy et Ponchapt
– Jeudi 30 juillet de 17h à 18h30
– Mercredi 19 Août de 15h à 18h

Au Parc Bologne à Pineuilh
– Mercredi 5 août de 15h à 18h
– Jeudi 27 Août de 17h à 18h30

Et au Centre Socioculturel du Pays Foyen à Sainte-Foy-la-Grande
– Jeudi 13 Août de 10h à 11h

Gratuit, accessible et ouvert à tous   .

Sur le territoire du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 53 90  centre-socioculturel@cscfoyen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Détentes musicales

L’événement Détentes musicales Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays Foyen

À voir aussi à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde)