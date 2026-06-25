Détentes musicales Sainte-Foy-la-Grande
Détentes musicales Sainte-Foy-la-Grande mercredi 22 juillet 2026.
Sainte-Foy-la-Grande
Détentes musicales
Sur le territoire du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-22
Voyages en musique inspirante avec Harmonie Art
Au jardin public de Ste-Foy-la-Grande
– Mercredi 22 juillet de 15h à 18h
A la plage des Bardoulets à Port-Ste-Foy et Ponchapt
– Jeudi 30 juillet de 17h à 18h30
– Mercredi 19 Août de 15h à 18h
Au Parc Bologne à Pineuilh
– Mercredi 5 août de 15h à 18h
– Jeudi 27 Août de 17h à 18h30
Et au Centre Socioculturel du Pays Foyen à Sainte-Foy-la-Grande
– Jeudi 13 Août de 10h à 11h
Gratuit, accessible et ouvert à tous .
Sur le territoire du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 53 90 centre-socioculturel@cscfoyen.fr
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English : Détentes musicales
L’événement Détentes musicales Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays Foyen
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