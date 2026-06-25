Sainte-Foy-la-Grande

Détentes musicales

Sur le territoire du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-22

Voyages en musique inspirante avec Harmonie Art

Au jardin public de Ste-Foy-la-Grande

– Mercredi 22 juillet de 15h à 18h

A la plage des Bardoulets à Port-Ste-Foy et Ponchapt

– Jeudi 30 juillet de 17h à 18h30

– Mercredi 19 Août de 15h à 18h

Au Parc Bologne à Pineuilh

– Mercredi 5 août de 15h à 18h

– Jeudi 27 Août de 17h à 18h30

Et au Centre Socioculturel du Pays Foyen à Sainte-Foy-la-Grande

– Jeudi 13 Août de 10h à 11h

Gratuit, accessible et ouvert à tous .

Sur le territoire du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 53 90 centre-socioculturel@cscfoyen.fr

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English : Détentes musicales

L’événement Détentes musicales Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays Foyen