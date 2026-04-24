D’étoile en étoile, entre ombre sylvestre et lumière céleste Saint-Georges-Nigremont
D’étoile en étoile, entre ombre sylvestre et lumière céleste Saint-Georges-Nigremont vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Georges-Nigremont
D’étoile en étoile, entre ombre sylvestre et lumière céleste
Les Terrasses Saint-Georges-Nigremont Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Après une marche silencieuse et nocturne, en lisière de forêt, sur 1 km, vous réaliserez un land’art collectif (mandalat) et une œuvre individuelle (étoile) avec des éléments naturels. À la nuit tombée, vous observerez les étoiles et apprendrez à utiliser une carte du ciel…
Animation par Fans de forêt.
Durée 2h30. A partir de 3 ans.
Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.
L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.
Sur réservation* au 05 55 96 97 00
ou via le formulaire sur www.pnr-millevaches.fr/agenda
*nombre de places limité .
Les Terrasses Saint-Georges-Nigremont 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : D’étoile en étoile, entre ombre sylvestre et lumière céleste
L’événement D’étoile en étoile, entre ombre sylvestre et lumière céleste Saint-Georges-Nigremont a été mis à jour le 2026-04-24 par PNR Millevaches en Limousin