Saint-Georges-Nigremont

D’étoile en étoile, entre ombre sylvestre et lumière céleste

Les Terrasses Saint-Georges-Nigremont Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Après une marche silencieuse et nocturne, en lisière de forêt, sur 1 km, vous réaliserez un land’art collectif (mandalat) et une œuvre individuelle (étoile) avec des éléments naturels. À la nuit tombée, vous observerez les étoiles et apprendrez à utiliser une carte du ciel…

Animation par Fans de forêt.

Durée 2h30. A partir de 3 ans.

Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.

Sur réservation* au 05 55 96 97 00

ou via le formulaire sur www.pnr-millevaches.fr/agenda

*nombre de places limité .

Les Terrasses Saint-Georges-Nigremont 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : D’étoile en étoile, entre ombre sylvestre et lumière céleste

L’événement D’étoile en étoile, entre ombre sylvestre et lumière céleste Saint-Georges-Nigremont a été mis à jour le 2026-04-24 par PNR Millevaches en Limousin