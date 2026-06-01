Detour des contes en chartreuse, La chartreuse Port Sainte Marie, Chapdes-Beaufort

Detour des contes en chartreuse 27 et 28 juin La chartreuse Port Sainte Marie Puy-de-Dôme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Parcourir le site de la chartreuse Port Sainte Marie pour un détour au coeur des contes et albums à la decouverte de 15 installations artistiques réalisées par 200 enfants des écoles avec les artistes Frédérique Lacroi-Damas et Gaby Jimenez.

La chartreuse Port Sainte Marie La chartreuse, 63230 Chapdes-Beaufort Chapdes-Beaufort 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « chartreuse.psm@wanadoo.fr »}]

Parcours d’installation artistiques autour des contes parcours artistique scol’an’art

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