Détours autour des fours à pain et des bas fourneaux gaulois de Mignaloux-Beauvoir, Place de l’église Mignaloux-Beauvoir 86550, Burcin

Détours autour des fours à pain et des bas fourneaux gaulois de Mignaloux-Beauvoir 26 – 28 juin Place de l’église Mignaloux-Beauvoir 86550 Vienne

entrée libre. participation volontaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Exposition, démonstration et découverte des fours à pains anciens de Mignaloux-Beauvoir.

Présentation du projet de recontruction d’un bas-fourneaux gaulois.

Démonstation de cuisson sur four solaire en auto construction locale.

Présentation de cadran solaire analematique.

Histoire du coq de l’église…

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Découverte des fours à pains anciens de Mignaloux-Beauvoir, des bas-fourneaux gaulois et des fours solaires avec initiation à la cuisson solaire four à pain bas-fourneaux gaulois

Jean Luc Herpin