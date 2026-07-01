Détours vers le futur : Chambéry comme vous ne la verrez jamais !, Hôtel de Cordon, Chambéry

Informations pratiques

Détours vers le futur : Chambéry comme vous ne la verrez jamais ! 19 et 20 septembre Hôtel de Cordon Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chambéry ne s’est pas construite en un jour : elle s’est d’abord rêvée.

Depuis plus de deux siècles, plans audacieux, projets inaboutis et visions d’architectes dessinent une autre histoire de la ville. Embellir, transformer, ouvrir, relier : autant d’idées parfois restées sur le papier.

À travers des documents et des maquettes inédits (1792-1992), les Archives municipales révèlent ces Chambéry imaginées et invitent chacun à explorer les possibles d’hier pour mieux regarder la ville d’aujourd’hui.

Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr

Chambéry ne s’est pas construite en un jour : elle s’est d’abord rêvée.

© Ville de Chambéry