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Détours vers le futur : Chambéry comme vous ne la verrez jamais !, Hôtel de Cordon, Chambéry

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Cordon · Chambéry

Détours vers le futur : Chambéry comme vous ne la verrez jamais !, Hôtel de Cordon, Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Cordon
Adresse
71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie

Détours vers le futur : Chambéry comme vous ne la verrez jamais ! 19 et 20 septembre Hôtel de Cordon Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chambéry ne s’est pas construite en un jour : elle s’est d’abord rêvée.
Depuis plus de deux siècles, plans audacieux, projets inaboutis et visions d’architectes dessinent une autre histoire de la ville. Embellir, transformer, ouvrir, relier : autant d’idées parfois restées sur le papier.
À travers des documents et des maquettes inédits (1792-1992), les Archives municipales révèlent ces Chambéry imaginées et invitent chacun à explorer les possibles d’hier pour mieux regarder la ville d’aujourd’hui.

Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr
Chambéry ne s’est pas construite en un jour : elle s’est d’abord rêvée.

© Ville de Chambéry

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