Détox Digitale Participative: et si à la rentrée vous décidiez d’éteindre vos écrans pendant 24h / 48h?

Informations pratiques

Et si à la rentrée, vous décidiez d’éteindre tous vos écrans pendant 24 ou 48h ?

Passer un week-end sans smartphone, ordinateur, tablette, télé, console ni objets connectés, c’est encore possible mais bien souvent ça se décide et ça se prépare !

En solo ou à plusieurs, (re)découvrez les bienfaits d’une vraie pause numérique. Vous recevrez votre kit détox et pourrez participer à la création d’une fresque collective.

Vous vous souvenez de ces moments de petits riens qui font que la vie a du sens ? Ces moments parfois si durs à créer dans un monde qui bat toujours plus vite et plus fort.

Lire un livre d’une traite, cuisiner un tiramisu à la fraise et danser debout sur la table du salon

Ecouter l’orage, faire une balade en forêt, s’ennuyer

Taguer un pochoir écolo sur les murs de sa ville

Jouer au Monopoly en écoutant du Pink Floyd

Prendre un bain à la bougie et penser à sa grand-mère

Marcher sans GPS

Dessiner un oiseau

Refaire le monde avec ses ami.es et compter les étoiles…

POURQUOI UNE DÉTOX DIGITALE EN 2026?

Dans un monde où la place des nouvelles technologies, des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle constituent l’un des enjeux majeurs de notre temps, cette détox digitale est une proposition ouverte ; celle de redonner de sa vraie valeur au temps et de prendre de la distance par rapport aux dictats imposés par la société numérique.

Aujourd’hui les habitant.es de la planète passent environ 6h et 40 minutes par jour devant un écran, soit 100 jours pleins par an.

En plus de nous rendre techno-dépendant.es, la société du tout-numérique algorithmise nos vies, interagit sur nos comportements, nos émotions, nos rapports sociaux et modifie même jusqu’à nos façons de penser.

Les impacts sur notre santé mentale et physique ainsi que notre environnement sont désormais prouvés.

Mais sommes-nous réellement informé.es et conscient.es de ces risques majeurs ?

Si nous sommes toutes et tous directement concerné.es, nous nous retrouvons souvent seul.es et impuissant.es face à ce changement de paradigme.

Participer à une détox digitale est un acte simple et fort.

C’est aussi un droit, individuel et collectif, qui questionne la façon dont nous souhaitons faire société et préparer notre avenir, celui de la planète et des générations futures.

LES BIENFAITS QUE VOUS POURREZ RESSENTIR PENDANT ET APRES LA DETOX

– Relaxer le corps et l’esprit

– Réduire la fatigue, le stress, l’anxiété

– Alléger la charge mentale

– Reconnecter avec vos capacités de concentration, d’expression et de réflexion profonde

– Stimuler votre mémoire, votre imaginaire et votre créativité

– Accueillir le moment présent

– Redonner sa vraie valeur au temps, apprécier le temps long et non productif

– Renouer physiologiquement avec la nature

– Penser et/ou redéfinir la frontière entre votre vie publique et vie privée

– Sortir du système de comparaison et récompense (likes, notifications, nombres de vues ou de followers…)

– Découvrir le JOMO ( Joy of missing out) et sortir de l’infobésité ( flux incessant d’informations)

– Faire « un état des lieux » de votre rapport aux écrans et décider de nouvelles habitudes/priorités

– Retrouver confiance en votre instinct et votre pouvoir d’action

– Vous reconnecter à l’essentiel et à ce qui vous rend heureux.ses

QUAND COMMENCE LA DETOX?

Le vendredi 25 septembre à 20h heure française, débranchez tous vos écrans !

Choisissez votre défi 24h ou 48h et ne rallumez vos téléphones, ordinateurs… qu’à partir du samedi 26 septembre ou dimanche 27 septembre 20h.

Note : Si des nécessités ou imprévus relationnels ou professionnels l’exigent vraiment, vous pouvez tout de même vous inscrire et déconnecter autrement ou moins longtemps.

Cette pause numérique ne se substitue en aucun cas à un protocole médical ou thérapeutique.

OU ET AVEC QUI FAIRE MA DÉTOX ?

Il n’est pas nécessaire de vous isoler pour profiter de l’expérience.

Que vous décidiez de tenter l’aventure en solo, en couple, entre ami.es, collègues ou en famille, la vie ne s’arrête pas pendant la détox !

SERAI-JE GUIDÉ.E AVANT/ APRÈS MA PAUSE ?

Avant et après votre pause numérique, vous recevrez par mail un « Kit Détox » comprenant :

– Un petit mémo de connaissances et informations théoriques

– Une boîte à astuces pour bien préparer votre pause numérique

– Un carnet de bord intime à imprimer et remplir à la main avant et/ou pendant la détox

A la fin de votre pause numérique, vous serez invité.es à rendre compte de votre expérience via un formulaire en ligne et recevrez par mail un petit debriefing collectif.

Enfin, vous pourrez participer à la création d’une œuvre collective en images et en mots.

Important : Vous recevrez un mail collectif à chacune des étapes. ( En cas d’inscription en duo ou pack tribu, merci de bien indiquer les adresses mails de chaque participant.es). L’accompagnement proposé n’est pas un coaching individuel.

CLIO VAN DE WALLE

Comédienne, autrice et metteuse en scène de théâtre, je crée des spectacles au bord de l’eau, organise des sessions de danse libre en forêt et dirige des marathons lectures dans des parkings ou des églises… Travaillant entre la France et la Grèce, je crée des projets multilingues artistiques et citoyens.

« En tant qu’artiste, tu ne peux pas ne pas être sur Instagram », m’a dit un jour un ami comédien.

J’ai donc crée un compte, j’ai tenu 48h, mon corps a rejeté de toutes ses forces ce « nouveau monde », je me suis sentie si mal que j’ai décidé de supprimer non seulement ce nouveau compte mais également mon compte Facebook professionnel que j’avais depuis 8 ans.

Je me suis surprise avec la sensation d’activer ma « mort numérique ».

Pas une seule seconde, je n’ai regretté ce choix.

Je ne cherche à convaincre personne de quitter les réseaux ou stopper les écrans.

Ce que je souhaite c’est questionner les notions de libre-arbitre dans une société qui empiète de plus en plus sur nos libertés.

Depuis 2026, je propose une méthode mêlant art et détox digitale pour des associations, entreprises et particuliers.

Tentez l’aventure d’une vraie pause numérique, recevez votre kit détox et participez à la création d’une fresque collective!

Du vendredi 25 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 20h00 à 20h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T20:00:00+02:00;2026-09-26T20:00:00+02:00_2026-09-26T20:00:00+02:00;2026-09-27T20:00:00+02:00_2026-09-27T20:00:00+02:00



https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-indigo/evenements/detox-digitale-participative



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

