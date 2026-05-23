Saint-Pierre-Bois

Deux choeurs fêtent la musique en l’église Saint-Gilles

l’église Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La chorale Battements d’Choeur invite Les Trimazos de Chaumont pour un weekend amical. .

l’église Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 27 32 marc.battement@gmail.com

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L’événement Deux choeurs fêtent la musique en l’église Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé