Deux choeurs fêtent la musique en l’église Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois
Deux choeurs fêtent la musique en l’église Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois samedi 20 juin 2026.
Saint-Pierre-Bois
Deux choeurs fêtent la musique en l’église Saint-Gilles
l’église Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La chorale Battements d’Choeur invite Les Trimazos de Chaumont pour un weekend amical. .
l’église Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 27 32 marc.battement@gmail.com
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L’événement Deux choeurs fêtent la musique en l’église Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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