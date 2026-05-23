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Deux choeurs fêtent la musique en l’église Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois

Deux choeurs fêtent la musique en l’église Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois

Deux choeurs fêtent la musique en l’église Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois samedi 20 juin 2026.

Adresse : l’église Saint-Gilles

Ville : 67220 Saint-Pierre-Bois

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-Bois

Deux choeurs fêtent la musique en l’église Saint-Gilles

l’église Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

La chorale Battements d’Choeur invite Les Trimazos de Chaumont pour un weekend amical.   .

l’église Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 27 32  marc.battement@gmail.com

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English :

L’événement Deux choeurs fêtent la musique en l’église Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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