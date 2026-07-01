Deux journées conviviales pour imaginer la Commanderie d’Ensigné autrefois, Château de la commanderie templière et hospitalière, Ensigné

Informations pratiques

Deux journées conviviales pour imaginer la Commanderie d’Ensigné autrefois 19 et 20 septembre Château de la commanderie templière et hospitalière Deux-Sèvres

Entrée sur site : 5€, gratuit jusqu’à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Deux journées conviviales pour imaginer la Commanderie d’Ensigné autrefois.

De nombreuses troupes et associations historiques installeront leurs campements et investiront le site pour proposer de multiples animations, à la fois ludiques et instructives : techniques et savoir-faire, combats, initiations, arbalétrie…

Artistes professionnels, ménestrels, danseurs, écuyers, avec un spectacle équestre, et conférenciers participeront activement à cette reconstitution. Les plus jeunes pourront profiter de jeux, de l’attaque d’un château fort, d’un adoubement, d’ateliers et de promenades à poney.

Artisans d’art, échoppes de produits locaux et artisanaux seront également au rendez-vous. Le pain sera cuit dans le vieux four de la Commanderie.

Pour profiter pleinement de toutes les animations, un repas complet sera proposé par l’Auberge des Chevaliers, à déguster sous les arbres ou dans la salle du chapitre. Une taverne des brigands et une crêperie sucrée compléteront l’offre gourmande.

Château de la commanderie templière et hospitalière La Commanderie, 79170 Ensigné Ensigné 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 60 65 81 58 https://www.facebook.com/benedicte.durand.395 La commanderie d’Ensigné fondée au XIIe siècle, d’abord templière puis hospitalière jusqu’à la révolution, constituait un refuge pour les pèlerins qui traversaient la forêt d’Aulnay de Saintonge. Elle produisait grâce aux terres et bois qui l’entourent denrées, ressources et chevaux destinés à l’oeuvre de ces moines soldats en Terre Sainte. Aujourd’hui, l’ancien donjon flanqué de deux grosses tours rondes et traces du pont levis est incorporé au logis, les bâtiments agricoles et conventuels subsistent et forment un rectangle d’un hectare incluant la chapelle pure romane dallée et ornée de vitraux d’inspiration cistercienne. Autres bâtiments remarquables : la salle voûtée servant de cellier aux moines, la salle du chapitre et ses fenêtres géminées, la fuie. L’ensemble a pu être réunifié en 2019 sur huit hectares de jardins, prairies et bois ainsi qu’un écrin posé sur la marche boisée de la forêt domaniale. La qualité du site naturel est en totale adéquation avec le lieu historique. Ensigné est situé sur la marche boisée de la forêt d’Aulnay, entre Brioux (79) et Aulnay de Saintonge (17) et le château de la Commanderie est à l’entrée du village sur la route d’Arsanges.

Deux journées conviviales pour réimaginer la Commanderie autrefois.

©Bénédicte DURAND