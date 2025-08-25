Deux mondes MPAA/La Canopée Paris

Deux mondes MPAA/La Canopée Paris jeudi 26 mars 2026.

Que

révèle une rencontre ? De nous-même et de l’autre ? Au sein du centre

pénitentiaire, ce temps dédié constitue un îlot artistique, une

expérience théâtrale qui fait émerger des portraits en mouvement.

Deux mondes

est un groupe de travail théâtral en détention dirigé par Maëlle

Faucheur qui inclut des personnes incarcérées hommes et femmes, et des

personnes extérieures, et les amène à se rencontrer sur scène.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

La rencontre entre des mondes qui ne se parlent pas d’ordinaire.

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h30 à 21h00

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).

Public tout-petits, jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

MPAA/La Canopée 10, passage de La Canopée 75001 Paris

+33185530210 lacanopee@mpaa.fr