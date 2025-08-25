Deux mondes MPAA/La Canopée Paris
Deux mondes MPAA/La Canopée Paris jeudi 26 mars 2026.
Que
révèle une rencontre ? De nous-même et de l’autre ? Au sein du centre
pénitentiaire, ce temps dédié constitue un îlot artistique, une
expérience théâtrale qui fait émerger des portraits en mouvement.
Deux mondes
est un groupe de travail théâtral en détention dirigé par Maëlle
Faucheur qui inclut des personnes incarcérées hommes et femmes, et des
personnes extérieures, et les amène à se rencontrer sur scène.
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
La rencontre entre des mondes qui ne se parlent pas d’ordinaire.
Le jeudi 26 mars 2026
de 19h30 à 21h00
payant
Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).
Public tout-petits, jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
MPAA/La Canopée 10, passage de La Canopée 75001 Paris
MPAA/La Canopée 10, passage de La Canopée 75001 Paris
+33185530210 lacanopee@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs