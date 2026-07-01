Deux œuvres de trois mètres de long signées Guillaume Bottazzi, Louveciennes deux œuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi – Immeuble, Louveciennes

Informations pratiques

Deux œuvres de trois mètres de long signées Guillaume Bottazzi Samedi 19 septembre, 08h00 Louveciennes deux œuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi – Immeuble Yvelines

Visible depuis l’extérieur en dehors des horaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Ces deux créations de trois mètres de long ont été réalisées en 2019. Elles favorisent les échanges et les liens entre les personnes qui fréquentent le lieu. Elles sont composées d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté, un matériau naturel.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Louveciennes deux œuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi – Immeuble 14ter chemin de prunay 78430 Louveciennes Louveciennes 78430 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}] Ces deux immeubles accueillent depuis 2019 deux œuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi Bus ligne 259 – Arrêt Bas Prunay

Découverte de 2 œuvres de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris