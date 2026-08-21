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Deuxième journée Professionnelle, Chateau d’Hardelot, Condette

mardi 24 novembre 2026 · Chateau d'Hardelot · Condette

Deuxième journée Professionnelle, Chateau d’Hardelot, Condette

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Lieu
Chateau d'Hardelot
Adresse
1 Rue de la Source, 62360 Condette
Ville
62360 Condette
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Sur réservation

Deuxième journée Professionnelle Mardi 24 novembre, 09h00 Chateau d’Hardelot Pas-de-Calais

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-24T09:00:00+01:00 – 2026-11-24T16:30:00+01:00
Fin : 2026-11-24T09:00:00+01:00 – 2026-11-24T16:30:00+01:00

Journée professionnelle d’artistes de la parole et de la musique

A noter sur vos agendas dès maintenant !

Quand ? Mardi 24 novembre 2026

Où ? Rotonde du Château d’Hardelot (62 Neufchâtel Hardelot)
Quoi ? Deuxième Journée Professionnelle Récits vagabonds-62
Hein ? C’est quoi ça ?
– Une journée de rencontres, de spectacles et d’échanges… sur, autour, avec le Conte.
– Organisée par 10 artistes conteur·ses et musicien-nes du Pas de Calais.
– Destiné aux professionnels du conte, de l’éducation, de la culture, du spectacle vivant, aux programmeurs et à toute personne intéressée par le contenu.
Tout au long de la journée,
– Des extraits de 8 spectacles par 10 artistes conteur·se·s et musicien·nes
– Des témoignages, des apports pour réfléchir au sens du Conte aujourd’hui
– Présence du RNCAP (Réseau National du Conte et des Arts de la Parole)
Dès aujourd’hui, si cela vous intrigue, si vous êtes intéressé·es, si vous voulez en savoir plus, écrivez-nous à contact@recitsvagabonds.fr ou recits.vagabonds62@gmail.com
Bientôt toutes les infos pour les réservations !
À bientôt !
Le collectif récits vagabonds-62 (Françoise Barret, Nadine Demarey, Philippe Carpentier, Nathalie Grave, Tony Havart, Stéphane Hocquet, Juliette Leroy, Maïté Pouchain, Patrick Saulnier, Claire Terrier)

Chateau d’Hardelot 1 Rue de la Source, 62360 Condette Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « mailto:contact@recitsvagabonds.fr »}, {« link »: « mailto:recits.vagabonds62@gmail.com »}]
Journée professionnelle d’artistes de la parole et de la musique

Récits vagabonds

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