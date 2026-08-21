Deuxième journée Professionnelle, Chateau d’Hardelot, Condette

Informations pratiques

Deuxième journée Professionnelle Mardi 24 novembre, 09h00 Chateau d’Hardelot Pas-de-Calais

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T09:00:00+01:00 – 2026-11-24T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-24T09:00:00+01:00 – 2026-11-24T16:30:00+01:00

Journée professionnelle d’artistes de la parole et de la musique

A noter sur vos agendas dès maintenant !

Quand ? Mardi 24 novembre 2026

Où ? Rotonde du Château d’Hardelot (62 Neufchâtel Hardelot)

Quoi ? Deuxième Journée Professionnelle Récits vagabonds-62

Hein ? C’est quoi ça ?

– Une journée de rencontres, de spectacles et d’échanges… sur, autour, avec le Conte.

– Organisée par 10 artistes conteur·ses et musicien-nes du Pas de Calais.

– Destiné aux professionnels du conte, de l’éducation, de la culture, du spectacle vivant, aux programmeurs et à toute personne intéressée par le contenu.

Tout au long de la journée,

– Des extraits de 8 spectacles par 10 artistes conteur·se·s et musicien·nes

– Des témoignages, des apports pour réfléchir au sens du Conte aujourd’hui

– Présence du RNCAP (Réseau National du Conte et des Arts de la Parole)

Dès aujourd’hui, si cela vous intrigue, si vous êtes intéressé·es, si vous voulez en savoir plus, écrivez-nous à contact@recitsvagabonds.fr ou recits.vagabonds62@gmail.com

Bientôt toutes les infos pour les réservations !

À bientôt !

Le collectif récits vagabonds-62 (Françoise Barret, Nadine Demarey, Philippe Carpentier, Nathalie Grave, Tony Havart, Stéphane Hocquet, Juliette Leroy, Maïté Pouchain, Patrick Saulnier, Claire Terrier)

Chateau d’Hardelot 1 Rue de la Source, 62360 Condette Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « mailto:contact@recitsvagabonds.fr »}, {« link »: « mailto:recits.vagabonds62@gmail.com »}]

Journée professionnelle d’artistes de la parole et de la musique

Récits vagabonds