Devenez conducteur poids lourd h/f !, Saint-Ouen – Agence VENDOME, Saint-Ouen

Devenez conducteur poids lourd h/f ! Mardi 5 mai, 09h30 Saint-Ouen – Agence VENDOME Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T09:30:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T09:30:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00

Réunion d’informations pour le Titre Professionnel Conducteur Routier de Marchandises sur Porteur (Permis C) qui se déroulera au sein de Promotrans à St Ouen, à compter du mois d’août. Prévoir les documents suivants pour la réunion : permis de conduire, pièce d’identité, CV et un stylo.

-Réunion de présentation -Tests -Entretien individuel

Saint-Ouen – Agence VENDOME 41100 Saint-Ouen, 41100 Saint-Ouen Saint-Ouen 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Réunion d’informations pour le Titre Professionnel Conducteur Routier de Marchandises sur Porteur (Permis C) qui se déroulera au sein de Promotrans à St Ouen, à compter du mois d’août. Prévoir les [‘#TousMobilisés’ ‘Découverte formation’