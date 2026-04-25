Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Devenez Maître du jeu : atelier d’initiation au Jeu de rôle Médiathèque Françoise Sagan Paris

Devenez Maître du jeu : atelier d’initiation au Jeu de rôle Médiathèque Françoise Sagan Paris

Devenez Maître du jeu : atelier d’initiation au Jeu de rôle Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 16 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Françoise Sagan

Adresse : 8 rue Léon Schwartzenberg

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : <p>Inscription sur billetweb</p>

Lors d’une partie test, où chacun à son tour prend en charge le rôle de maître du jeu, venez découvrir ce qui se passe dans les coulisses d’une partie. Vous pourrez apprendre quelques trucs et astuces, mais surtout prendre la place du maître du jeu pour une scène ! L’occasion d’essayer sans pression, de recevoir des conseils et d’en donner.

Atelier d’initiation au rôle de maître du jeu
Le samedi 16 mai 2026
de 13h30 à 17h30
gratuit

Inscription sur billetweb

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T16:30:00+02:00
fin : 2026-05-16T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T13:30:00+02:00_2026-05-16T17:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg  75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr


Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)