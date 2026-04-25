Devenez Maître du jeu : atelier d’initiation au Jeu de rôle Médiathèque Françoise Sagan Paris

Lors d’une partie test, où chacun à son tour prend en charge le rôle de maître du jeu, venez découvrir ce qui se passe dans les coulisses d’une partie. Vous pourrez apprendre quelques trucs et astuces, mais surtout prendre la place du maître du jeu pour une scène ! L’occasion d’essayer sans pression, de recevoir des conseils et d’en donner.

Atelier d’initiation au rôle de maître du jeu

Le samedi 16 mai 2026

de 13h30 à 17h30

gratuit

Inscription sur billetweb

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T16:30:00+02:00

fin : 2026-05-16T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T13:30:00+02:00_2026-05-16T17:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



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