Deviens le scribe du Pharaon !, Médiathèque d’Halluin, Halluin

Informations pratiques

Deviens le scribe du Pharaon ! Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque d’Halluin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Comme un véritable scribe du Pharaon, crée ton tatouage éphémère en écrivant ton prénom ou un message secret avec les mystérieux symboles des anciens Égyptiens. Un atelier ludique et créatif pour voyager dans le temps, apprendre à décoder les hiéroglyphes et repartir avec un tatouage unique ! À partir de 6 ans.

Médiathèque d’Halluin 142,144 rue de Lille 59250 Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France

Entre dans le monde fascinant de l’Égypte ancienne et découvre les secrets des hiéroglyphes !