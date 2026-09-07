Deviens le scribe du Pharaon !, Médiathèque d’Halluin, Halluin
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque d'Halluin · Halluin
Informations pratiques
Deviens le scribe du Pharaon ! Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque d’Halluin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Comme un véritable scribe du Pharaon, crée ton tatouage éphémère en écrivant ton prénom ou un message secret avec les mystérieux symboles des anciens Égyptiens. Un atelier ludique et créatif pour voyager dans le temps, apprendre à décoder les hiéroglyphes et repartir avec un tatouage unique ! À partir de 6 ans.
Médiathèque d’Halluin 142,144 rue de Lille 59250 Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France
Entre dans le monde fascinant de l’Égypte ancienne et découvre les secrets des hiéroglyphes !
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