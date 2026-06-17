La galerie d’art « Rendez-vous » vous propose l’exposition de l’artiste Sheraf du 17 juin au 16 août 2026 , Hameau les Gillotins, 02540 Montfaucon.

L’exposition se compose de 23 tableaux.

– 11 très grands formats

– 3 grands formats

– 5 moyens

– 4 petits

Une très belle exposition.

* Musique Henri-Claude Fantapié *

La galerie est ouverte tous les jours de 10h à 18h, l’entrée est libre et gratuite.

Pour plus d’informations : g-rdv.com

Article :

Originaire du Sud-Ouest, Sheraf vis actuellement en Lozère dans un petit village proche de Florac.

Depuis son enfance, le dessin prend une place importante ou il y consacre beaucoup de temps. Sa peinture crée des collisions entre histoire de l’art et culture de la rue. Ses œuvres sont nourries par des influences venant du Street Art, de la bande dessinée mais aussi d’artistes aussi divers que Mucha, Pollock, Francis Bacon…

Sa formation de graphiste lui a permis de travailler dans des agences de publicité, mais c’est en tant qu’artiste peintre qu’il s’épanouit, d’abord dans des portraits, animés par une écriture, dynamique faite de courbes et de signes. La touche est spontanée, les couleurs vives, elles révèlent les formes et tonifient la ligne.

A la recherche de supports plus amples, il réalise des peintures murales, sa peinture se caractérise par des aplats colorés cernés de noir et évoque l’environnement, la végétation est mise à l’honneur, ponctuée par l’apparition de personnages stylisés. Son travail sur les paysages, les recherches sur le portrait et la structure narrative l’inscris dans la lignée de la peinture européenne.

Depuis une dizaine d’années, il participe à de nombreuses expositions artistiques au quatre coins de la France.

Régulièrement il accepte des missions avec des collégiens, afin de leur faire découvrir le domaine du street art.