Les Diners spectacles au restaurant Campagnac du Causse Montfaucon
Les Diners spectacles au restaurant Campagnac du Causse Montfaucon samedi 11 juillet 2026.
Montfaucon
Les Diners spectacles au restaurant Campagnac du Causse
Montfaucon Lot
Tarif : 55 – 55 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-29
Les dîners spectacles de l'été 2026 à Campagnac du Causse sont au rendez-vous, avec de la nouveauté !
Soirées strass, plumes et paillettes.
Sur réservation obligatoire.
Les dîners spectacles de l'été 2026 à Campagnac du Causse sont au rendez-vous, avec de la nouveauté !
Soirées strass, plumes et paillettes.
Sur réservation obligatoire.
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Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 5 65 21 92 65 campagnacducausse@gmail.com
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English :
Summer 2026 dinner shows at Campagnac du Causse are back, with something new!
Strass, feathers and sequins evenings.
Reservations required.
L’événement Les Diners spectacles au restaurant Campagnac du Causse Montfaucon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Labastide-Murat
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