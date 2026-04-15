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Les Diners spectacles au restaurant Campagnac du Causse Montfaucon

Les Diners spectacles au restaurant Campagnac du Causse Montfaucon

Les Diners spectacles au restaurant Campagnac du Causse Montfaucon samedi 11 juillet 2026.

Ville : 46240 Montfaucon

Département : Lot

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 55 55 Général

Montfaucon

Les Diners spectacles au restaurant Campagnac du Causse

Montfaucon Lot

Tarif : 55 – 55 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-29

Les dîners spectacles de l'été 2026 à Campagnac du Causse sont au rendez-vous, avec de la nouveauté !

Soirées strass, plumes et paillettes.

Sur réservation obligatoire.

Les dîners spectacles de l'été 2026 à Campagnac du Causse sont au rendez-vous, avec de la nouveauté !

Soirées strass, plumes et paillettes.

Sur réservation obligatoire.

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Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 5 65 21 92 65  campagnacducausse@gmail.com

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English :

Summer 2026 dinner shows at Campagnac du Causse are back, with something new!

Strass, feathers and sequins evenings.

Reservations required.

L’événement Les Diners spectacles au restaurant Campagnac du Causse Montfaucon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Labastide-Murat

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