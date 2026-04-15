Montfaucon

Les Diners spectacles au restaurant Campagnac du Causse

Montfaucon Lot

Tarif : 55 – 55 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-29

Les dîners spectacles de l'été 2026 à Campagnac du Causse sont au rendez-vous, avec de la nouveauté !

Soirées strass, plumes et paillettes.

Sur réservation obligatoire.

Les dîners spectacles de l'été 2026 à Campagnac du Causse sont au rendez-vous, avec de la nouveauté !

Soirées strass, plumes et paillettes.

Sur réservation obligatoire.

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Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 5 65 21 92 65 campagnacducausse@gmail.com

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English :

Summer 2026 dinner shows at Campagnac du Causse are back, with something new!

Strass, feathers and sequins evenings.

Reservations required.

L’événement Les Diners spectacles au restaurant Campagnac du Causse Montfaucon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Labastide-Murat