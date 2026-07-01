Portes ouvertes au Prieuré Saint-Martin de Riberis, Prieuré de Saint-Martin, Montfaucon

Informations pratiques

Portes ouvertes au Prieuré Saint-Martin de Riberis 19 et 20 septembre Prieuré de Saint-Martin Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nous vous proposons de découvrir ce lieu remarquable.

Tout au long de la journée, des bénévoles vous raconteront l’histoire de ce magnifique site inscrit au titre des Monuments historiques.

Prieuré de Saint-Martin 85 Chemin de la Tuilerie, 30150 Montfaucon Montfaucon 30150 Gard Occitanie 0627483011 https://www.facebook.com/groups/421683441263363 Ce prieuré est le site le plus ancien de la commune de Montfaucon , implanté bien avant son chateau il était un lieu de refuge physique et spirituel pour les bateliers faisant commerce sur le Rhône.

Nous vous proposons de vous faire visiter ce lieux remarquable .Tout au long de la journée, des bénévoles vous raconteront l’histoire de ce magnifique lieu inscrit à l’inventaire des monuments…

Lobreaux Eric©