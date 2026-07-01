Visite commentée du village de Montfaucon, Église, Montfaucon

Informations pratiques

Visite commentée du village de Montfaucon Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée de Montfaucon, bastide anglaise du XIIIe siècle

Le village de Montfaucon est une bastide anglaise du XIIIe siècle, riche par la qualité de son patrimoine et de son histoire.

Partez à la découverte de ses rues au tracé parfaitement perpendiculaire et de ses maisons rénovées. Au fil du parcours, vous découvrirez plusieurs lieux chargés d’histoire : l’église du XIIIe siècle, le petit séminaire du XIXe siècle, la place du Couvent…

En 1286, Pons de Gourdon, seigneur de Labastide-Fortanière, donna aux Anglais, à la demande du roi de France, le pech de Montfaucon. Ils y édifièrent une ville administrative au tracé orthogonal. Occupée pendant la guerre de Cent Ans, elle ne fut reprise par les Français qu’en 1440.

Le village connut ensuite une période de prospérité grâce à une charte royale accordant les libertés acquises sous l’occupation anglaise. Les habitants ne rendaient compte qu’au roi et ne payaient aucune taxe aux seigneurs des environs. Ils bénéficiaient de libertés d’installation, de commerce et de justice. La Révolution supprima ces avantages, sans bouleverser profondément le village, qui devint chef-lieu de canton.

L’installation du petit séminaire par l’évêque de Cahors renforça cette prospérité. De nombreuses maisons furent transformées en commerces, hôtels et cafés. Le presbytère fut agrandi et un couvent de religieuses s’installa au bas du village.

La séparation de l’Église et de l’État mit fin à cette ère prospère. Le bâtiment du séminaire resta inoccupé jusqu’à sa reprise par les PTT, qui le transformèrent en sanatorium. Il accueille aujourd’hui un centre reconnu de rééducation fonctionnelle. Lorsque Napoléon III décida que Labastide-Murat deviendrait le nouveau chef-lieu de canton, Montfaucon s’endormit peu à peu. Paradoxalement, ce retrait préserva son architecture : le village, aujourd’hui rénové, constitue un magnifique exemple de bastide.

Église 27 Rue Dreche, 46240 Montfaucon, France Montfaucon 46240 Lot Occitanie Le village de Montfaucon est une bastide sur plan régulier, bâtie par les Anglais pendant leur occupation de la Guyenne. L’église a été construite en même temps que le village. Elle comprend une nef à trois travées séparées par des doubleaux, et deux chapelles formant bras de croix. Les voûtes sont sur croisées d’ogives, reposant sur des culs de lampe ornés de têtes sculptés. Les clefs de voûtes sont sculptées aux armes d’Angleterre. Un escalier à vis situé dans l’angle nord-ouest du bras de croix, permet d’accéder au-dessus des voûtes de l’église. La chapelle nord est surmontée d’une salle de garde. La chapelle sud a été surmontée, peu après la construction de l’église, d’une ou plusieurs salles superposées. Sur ces anciennes salles, un clocher a été élevé vers 1830. La mouluration du portail d’entrée est celle de la fin du XIIIe siècle.

Visite commentée de Montfaucon(Lot), bastide anglaise du XIIIe siècle

©mairie de Montfaucon