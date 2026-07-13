Informations pratiques

Montfaucon

Montfaucon en fête

Place de l’Ancien Couvent Montfaucon Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

3 jours de concerts, buvette, restauration sur place, avec un repas de clôture sur réservation le dimanche 23 août suivi d'un feu d'artifice.

3 jours de concerts, buvette, restauration sur place, avec un repas de clôture sur réservation le dimanche 23 août suivi d'un feu d'artifice.

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Place de l’Ancien Couvent Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 6 77 58 30 50 comite.montfaucon.46@gmail.com

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English :

3 days of concerts, a refreshment stand, and on-site dining, with a closing dinner (reservation required) on Sunday, August 23, followed by a fireworks display.

L’événement Montfaucon en fête Montfaucon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Labastide-Murat