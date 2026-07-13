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AGENDA · Montfaucon

Montfaucon en fête Montfaucon

vendredi 21 août 2026 · Montfaucon

Montfaucon en fête Montfaucon

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Place de l'Ancien Couvent
Ville
46240 Montfaucon
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Montfaucon

Montfaucon en fête

Place de l’Ancien Couvent Montfaucon Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

3 jours de concerts, buvette, restauration sur place, avec un repas de clôture sur réservation le dimanche 23 août suivi d'un feu d'artifice.

3 jours de concerts, buvette, restauration sur place, avec un repas de clôture sur réservation le dimanche 23 août suivi d'un feu d'artifice.

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Place de l’Ancien Couvent Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 6 77 58 30 50  comite.montfaucon.46@gmail.com

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English :

3 days of concerts, a refreshment stand, and on-site dining, with a closing dinner (reservation required) on Sunday, August 23, followed by a fireworks display.

L’événement Montfaucon en fête Montfaucon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Labastide-Murat

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