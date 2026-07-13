Montfaucon en fête Montfaucon
vendredi 21 août 2026 · Montfaucon
Informations pratiques
Montfaucon
Montfaucon en fête
Place de l’Ancien Couvent Montfaucon Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
3 jours de concerts, buvette, restauration sur place, avec un repas de clôture sur réservation le dimanche 23 août suivi d'un feu d'artifice.
3 jours de concerts, buvette, restauration sur place, avec un repas de clôture sur réservation le dimanche 23 août suivi d'un feu d'artifice.
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Place de l’Ancien Couvent Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 6 77 58 30 50 comite.montfaucon.46@gmail.com
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English :
3 days of concerts, a refreshment stand, and on-site dining, with a closing dinner (reservation required) on Sunday, August 23, followed by a fireworks display.
L’événement Montfaucon en fête Montfaucon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Labastide-Murat
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