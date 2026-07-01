Randonnée entre chiens et loups sur le site de Montfaucon, Belvédère de Montfaucon, Montfaucon

Informations pratiques

Randonnée entre chiens et loups sur le site de Montfaucon Vendredi 18 septembre, 18h00 Belvédère de Montfaucon Doubs

Prévoir de bonnes chaussures, une lampe et à boire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Venez randonner sur les sites de défense de Montfaucon et admirez des cuves pour canon anti aérien (modèle 1915), un poste optique et un dispositif de défense en béton datant de 1934.

Belvédère de Montfaucon Belvédère de Montfaucon, 25660 Montfaucon Montfaucon 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 42 61 51 20 http://www.avalfort.gb Ce trajet de découverte ouvre sur des panoramas très intéressants (sur les Alpes et le Mont Blanc, les monts du Jura, les villages voisins, la citadelle, la vallée du Doubs).

De bonnes chaussures, une petite lampe, un appareil photos, voire le pique-nique dans le sac, permettent une promenade familiale fort agréable. Il est toujours possible d’écourter la balade, compte tenu de la densité des chemins en sous-bois.

Plusieurs fois dans l’année, un membre d’Avafort accompagne la randonnée de ses commentaires instructifs. Accès par la route.

Randonnée sur les sites de défense de Montfaucon, cuves pour canon anti aérien modèle 1915, poste optique, dispositif de défense en béton de 1934.

© Eric Masson