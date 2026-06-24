Repas et feu d’artifice à Montfaucon Montfaucon
Repas et feu d’artifice à Montfaucon Montfaucon lundi 13 juillet 2026.
Montfaucon
Repas et feu d’artifice à Montfaucon
place de l’Ancien Couvent Montfaucon Lot
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le Comité des fêtes et la Mairie de Montfaucon vous proposent le repas traditionnel de la fête nationale suivi du feu d'artifice.
Le Comité des fêtes et la Mairie de Montfaucon vous proposent le repas traditionnel de la fête nationale suivi du feu d'artifice.
.
place de l’Ancien Couvent Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 6 77 58 30 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Festival Committee and the Montfaucon City Hall invite you to the traditional National Day meal, followed by fireworks.
L’événement Repas et feu d’artifice à Montfaucon Montfaucon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Labastide-Murat