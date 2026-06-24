Montfaucon

Repas et feu d’artifice à Montfaucon

place de l’Ancien Couvent Montfaucon Lot

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le Comité des fêtes et la Mairie de Montfaucon vous proposent le repas traditionnel de la fête nationale suivi du feu d'artifice.

Le Comité des fêtes et la Mairie de Montfaucon vous proposent le repas traditionnel de la fête nationale suivi du feu d'artifice.

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place de l’Ancien Couvent Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 6 77 58 30 50

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English :

The Festival Committee and the Montfaucon City Hall invite you to the traditional National Day meal, followed by fireworks.

L’événement Repas et feu d’artifice à Montfaucon Montfaucon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Labastide-Murat