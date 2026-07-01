Dévore-moi… des yeux TESSY-SUR-VIRE Tessy-Bocage

Informations pratiques

Tessy-Bocage

Dévore-moi… des yeux

TESSY-SUR-VIRE Route de Pont Farcy Tessy-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

L’Usine Utopik lance un nouveau rendez-vous mensuel autour de notre Artotek des ateliers de médiation artistique à partager en famille.

Pour ce premier rendez-vous, nous vous invitons à découvrir une œuvre de notre artothèque avant de mettre la main dans l’argile lors d’un atelier intitulé Dévore-moi… des yeux ! .

Après un temps d’observation et d’échange autour de l’œuvre, chacun réalisera de petits aliments en trompe-l’œil.

Si le temps le permet, nous ajouterons une mise en couleur afin de renforcer l’illusion et donner encore plus de réalisme à vos créations.

Un moment de découverte, de création et de partage, accessible à tous, petits et grands.

Gratuit, sur inscription .

TESSY-SUR-VIRE Route de Pont Farcy Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 06 01 67 usineutopik@gmail.com

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English : Dévore-moi… des yeux

L’événement Dévore-moi… des yeux Tessy-Bocage a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Saint-Lô