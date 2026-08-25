Dia-conférence chagall, de notes et de couleurs Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Dia-conférence chagall, de notes et de couleurs

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 18:00:00

fin : 2026-10-05 19:00:00

Date(s) :

2026-10-05

Découvrez l’univers coloré et musical de Marc Chagall, où les œuvres deviennent de véritables partitions visuelles entre sons et émotions.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Slide lecture: Chagall, about notes and colors

Discover the colorful and musical world of Marc Chagall, where the artworks become real visual scores between sounds and emotions.

L’événement Dia-conférence chagall, de notes et de couleurs Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime