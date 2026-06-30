AGENDA · PLEYBEN
Diamine – Tro Penn Ar Bed Finistère PLEYBEN
dimanche 5 juillet 2026 · Finistère · PLEYBEN
Informations pratiques
Une série de concert du fameux groupe italo-breton DIAMINE, en quatuor cette fois ci, accompagnés de Francesco QUARTUCCIO (Breizh Napoli, Arteteka, Abbal…).
Une formule à la fois émouvante et explosive, à ne manquer sous aucun prétexte !
Informations, renseignements, réservations sur Diamine.fr
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