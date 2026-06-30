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Diamine – Tro Penn Ar Bed Finistère PLEYBEN

dimanche 5 juillet 2026 · Finistère · PLEYBEN

Diamine – Tro Penn Ar Bed Finistère PLEYBEN

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Finistère
Adresse
Penn Ar Bed
Ville
29190 PLEYBEN
Département
Finistère

Une série de concert du fameux groupe italo-breton DIAMINE, en quatuor cette fois ci, accompagnés de Francesco QUARTUCCIO (Breizh Napoli, Arteteka, Abbal…).
Une formule à la fois émouvante et explosive, à ne manquer sous aucun prétexte !

Informations, renseignements, réservations sur Diamine.fr

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