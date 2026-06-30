Diamine – Tro Penn Ar Bed Finistère PLEYBEN

Informations pratiques

Une série de concert du fameux groupe italo-breton DIAMINE, en quatuor cette fois ci, accompagnés de Francesco QUARTUCCIO (Breizh Napoli, Arteteka, Abbal…).

Une formule à la fois émouvante et explosive, à ne manquer sous aucun prétexte !

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