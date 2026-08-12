Informations pratiques

DIANE KEATON — RÉTROSPECTIVE Cinéma du TNB Rennes 26 août – 1 septembre Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Le Cinéma du TNB, en partenariat avec le Festival La Rochelle Cinéma (FEMA), propose de plonger dans la carrière de l’actrice américaine Diane Keaton, en 5 films, dont Le Parrain et Le Parrain 2.

Le Cinéma du TNB, en partenariat avec le Festival La Rochelle Cinéma (FEMA), propose de plonger dans la carrière de l’actrice américaine Diane Keaton, en 5 films, dont _Le Parrain_ et _Le Parrain 2_ de Francis Ford Coppola à (re)decouvrir sur grand écran.

Née Diane Hall en 1946 à Los Angeles, Diane Keaton est une actrice, réalisatrice, productrice et icône de la mode américaine. Révélée dans les années 1970, elle s’impose comme l’une des figures les plus populaires et récompensées du cinéma hollywoodien, capable de briller tant dans la comédie romantique sophistiquée que dans le drame puissant. Véritable muse et collaboratrice de grands réalisateurs, elle a traversé les décennies en conservant un style unique et une liberté de ton qui ont fait d’elle une légende du 7e art.

AU PROGRAMME

À LA RECHERCHE DE MISTER GOODBAR deRichard Brooks (1977)

REDS de Warren Beatty (1981)

L’USURE DU TEMPS d’Alan Parker (1982)

LE PARRAIN de Francis Ford Coppola (1972)

LE PARRAIN 2 de Francis Ford Coppola (1974

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-26T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-01T21:30:00.000+02:00

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https://www.t-n-b.fr/ https://www.t-n-b.fr/programmation/cinema/retrospective-diane-keaton

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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